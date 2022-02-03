"Энел Россия" в 2021 году увеличила выработку электроэнергии на 18%

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Производство электроэнергии компанией "Энел Россия" (входит в итальянскую Enel) по итогам 2021 года выросло на 18% по отношению к показателю за 2020 год и составило 22,56 млрд кВт⋅ч, говорится в пресс-релизе компании.

"Производственные результаты "Энел Россия" за 2021 год показали положительную динамику на фоне благоприятных погодных условий и растущего спроса на электроэнергию. Кроме того, новые киловатты возобновляемой энергии Азовской ВЭС внесли дополнительный вклад в производственные показатели компании, продемонстрировав значительные объемы", - пояснил глава "Энел России" Стефан Звегинцов.

В то же время отпуск тепла за отчетный период увеличился в годовом выражении на 6,2%, достигнув 4,05 млн Гкал.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственными филиалами компании являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Помимо этого, "Энел Россия" в мае 2021 года ввела в эксплуатацию Азовскую ВЭС (90 МВт), а также реализует еще два проекта в сфере ветроэнергетики - Кольская ВЭС (201 МВт) и Родниковская ВЭС (71 МВт).