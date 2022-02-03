Индекс промышленного производства в Башкирии составил максимальные за 10 лет 107,5%

УФА, 3 февраля. /ТАСС/. Индекс промышленного производства в Башкирии превысил средний российский показатель на 2,2%, и стал рекордным за последние 10 лет, написал глава региона Радий Хабиров у себя в соцсетях в четверг.

"Несмотря на коронавирус и сложные последние два года, экономика Башкортостана восстанавливается и растет. За 2021 год индекс промышленного производства нашего региона составил 107,5%, что выше среднего российского показателя на 2,2%. Это максимальное значение за последние 10 лет", - написал Хабиров.

Он отметил, что такой показатель говорит об успехе принимаемых в регионе мер. В их числе инвестчасы, промышленные часы, межведомственные комиссии с крупными холдингами, несколько программ поддержки легкой промышленности и лесопромышленного комплекса, работа Фонда развития промышленности республики по привлечении удобных для предприятий кредитов.

Также Хабиров напомнил, что регион занял третье место в стране по реализации национального проекта "Производительность труда".