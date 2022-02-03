"Сургутнефтегаз" оспорил предупреждение ФАС о злоупотреблении на оптовом рынке бензинов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Компания "Сургутнефтегаз" оспорила в Арбитражном суде Москвы предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о злоупотреблении доминирующим положением на оптовом рынке автомобильных бензинов. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление зарегистрировано судом 31 января и принято к рассмотрению 2 февраля. Судебное заседание по иску "Сургутнефтегаза" назначено на 28 февраля.

В декабре 2021 года ФАС выдала "Сургутнефтегазу" предупреждение, в котором отмечалось, что компания уклонялась от заключения договоров на поставку нефтепродуктов с покупателями, не входящими в структуру компании. В течение 10 дней "Сургутнефтегаз" должен был представить в ведомство предложения о заключении долгосрочных внебиржевых договоров поставки автомобильных бензинов с крупнейшими российскими нефтяными компаниями. При этом заключение договоров должно было произойти в срок не позднее 60 дней с момента получения предупреждения, отмечали тогда в службе.

"Сургутнефтегаз" - одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Основные направления деятельности "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти, газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов газопереработки.