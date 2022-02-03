Науседа заявил, что Литва должна искать альтернативы транзиту грузов через Белоруссию

ВИЛЬНЮС, 3 февраля. /ТАСС/. Литовские власти и предприниматели должна искать альтернативы транзиту грузов через Белоруссию. Об этом в четверг заявил журналистам президент балтийской республики Гитанас Науседа, комментируя объявленный Минском запрет для Литвы на железнодорожный транзит через свою территорию в ответ на аналогичные меры Вильнюса в отношении белорусских удобрений.

"Мы должны искать альтернативные транспортные коридоры. Некоторые компании готовы к этому и осуществляют перевозки не через Белоруссию", - сказал он.

Глава Литвы привел в пример дочернюю компанию польского концернам Orlen Orlen Lietuva, которая управляет единственным в странах Балтии нефтеперерабатывающим заводом в литовском городе Мажейкяй. "Она организует экспорт на Украину через Польшу", - отметил Науседа. Этим более дорогим из-за большего расстояния маршрутом Orlen Lietuva уже перевозит 8% экспортных продуктов.

12 января правительство Литвы постановило аннулировать с 1 февраля договор о железнодорожном транзите белорусских калийных удобрений в свете введенных 8 декабря 2021 года США санкций против ОАО "Беларуськалий". Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 млн тонн белорусских удобрений в год. В ответ власти Белоруссии заявили о прекращении с 7 февраля железнодорожного транзита через свою территорию некоторых категорий литовских грузов, в том числе нефтепродуктов и удобрений.