Минсельхоз подготовит заключение на законопроект ЛДПР против уничтожения продуктов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз России до 15 февраля должен подготовить заключение на законопроект ЛДПР о запрете на уничтожение продуктов, в том числе конфискованных, при условии их пригодности для употребления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Ранее один из авторов инициативы, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, что соответствующий законопроект был направлен в правительство для получения официального заключения.

"Проект федерального закона "О внесении изменения в федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" направлен в Минсельхоз России для подготовки заключения и представления в правительство РФ. Контрольный срок - 15.02.2022", - сообщили ТАСС в правительстве.

Согласно опубликованному ранее Ниловым тексту проекта поправок, в законе о качестве и безопасности пищевых продуктов предлагается в частности прописать, что "на территории Российской Федерации запрещается уничтожение и захоронение пищевых продуктов, пригодных для употребления", а конфискованные и изъятые продукты после экспертизы на их безопасность и пригодность "направляются на обеспечение государственных и муниципальных нужд".