ЦБ отметил смещение мошеннических схем в сторону срочного обогащения в офлайне

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Банк России прилагает усилия для прекращения роста кибермошенничества и отмечает смещение схем злоумышленников в сторону быстрого обогащения в офлайне, а также применения схем с инвестиционными инструментами. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности Центрального банка РФ Артем Сычев в кулуарах "Инфофорума-2022".

"Мы к этому (прекращению роста кибермошенничества - прим. ТАСС) прилагаем очень много усилий. В основном будет смещение: сейчас все меньше и меньше граждане сталкиваются со звонком якобы от службы безопасности - этот сценарий уже отработан, всем известен и не дает большого экономического эффекта на той стороне. Что делают злоумышленники? Они смещаются в сторону инструментов, которые не знакомы обычному потребителю, но вызывают у него эйфорию, что вроде как он может на этом что-то получить, и дают возможность злоумышленнику этим отсутствием знаний манипулировать", - сказал Сычев, приведя пример мошеннической схемы с инвестиционными инструментами.

"Второе направление, которое тоже можно считать крайне перспективным и с которым мы точно будем стараться бороться, - когда клиента провоцируют действия совершать не в онлайне, а офлайне, когда клиента прогоняют по нескольким кредитным организациям, заставляя его получать кредит, и деньги он отправляет злоумышленникам уже не через электронные системы, а просто внося в банкомат", - добавил он.

Сычев также обратил внимание на упрощение процедур денежных переводов. "Плюс еще и упрощение процедур перевода денег. Для того, чтобы воспользоваться этой схемой, условно называемой "с разрывом", не нужно совершенно человеку давать реальную карту. Ему на телефон выставляют токенизированную карту и по окончании операции просят ее удалить. У него в принципе не остается следов совершенного преступления", - подчеркнул он.