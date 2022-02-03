Эксперт: у российских атомных проектов есть шанс быть признанными в Европе "зелеными"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Включение АЭС в европейскую таксономию поспособствует признанию российских атомных проектов низкоуглеродными. Об этом заявил журналистам в четверг заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

"Включение АЭС в европейскую таксономию потенциально важно, на мой взгляд, прежде всего, с точки зрения реализации статьи 6 Парижского соглашения, а именно перспектив признания в ЕС зарубежных, в том числе российских, атомных проектов как создающих единицы снижения выбросов", - сказал он.

Как подчеркнул эксперт, подстатья 6.4 Парижского соглашения 2015 года не обязывает страны признавать углеродные проекты, реализованные в других странах, если они не считаются таковыми в юрисдикции первых. "Фактически вопрос взаимного признания вынесен на уровень двусторонних переговоров. Гарантий, что ЕС в итоге признает низкоуглеродный характер зарубежных атомных проектов, по-прежнему нет, однако включение АЭС во внутриевропейскую таксономию явно облегчит переговорный процесс", - сказал Белогорьев, отметив, что в странах, использующих атомную энергию, отношение к ней остается в целом положительным либо нейтральным. "Идеологический водораздел между ними и остальным большинством стран мира будет сохраняться, по всей видимости, еще многие годы. Однако для оптимизма все же есть основания. В его пользу говорят, в частности, октябрьские расчеты Международного энергетического агентства (МЭА). Мировая выработка АЭС во всех сценариях МЭА почти линейно растет на всем прогнозном горизонте, причем производство тем выше, чем более климатически ориентирован сценарий. Максимального уровня оно достигает в сценарии "чистого ноля", - подчеркнул эксперт.

В среду Еврокомиссия приняла документ под названием "Таксономия ЕС", в котором классифицировала виды экономической деятельности с точки зрения их соответствия требованиям безуглеродной экономики. Атомная и газовая энергетика в документе признаны переходными "зелеными" источниками энергии, способствующими переходу к безуглеродной экономике. Инвестиции в новые АЭС допускаются, если разрешения для строительства этих объектов будут выданы до 2045 года, в газовые электростанции - до 2030 или 2035 года, в зависимости от ряда экологических критериев. В частности, газовые электростанции будут помечены как "зеленые", если их выбросы в атмосферу не будут превышать 270 г эквивалента CO2 на кВт ч либо ежегодный парниковый след не зайдет за отметку в 550 кг эквивалента CO2 на кВт в течение 20 лет. Все новые АЭС должны быть оборудованы надежными средствами и местом для безопасной утилизации радиоактивных отходов к 2050 году.