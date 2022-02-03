Белгородские власти и банк "Открытие" подписали соглашение о поддержке МСП и АПК региона

ТАСС, 3 февраля. Правительство Белгородской области и банк "Открытие" подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса, агропромышленного комплекса региона, ипотечного кредитования ИЖС, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Правительство Белгородской области и банк "Открытие" подписали соглашение о сотрудничестве. Губернатор области Вячеслав Гладков и президент - председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов договорились о том, что основными направлениями сотрудничества станут: поддержка малого и среднего бизнеса, агропромышленного комплекса, ипотечное кредитование ИЖС", - говорится в сообщении.

За счет взаимодействия в ходе реализации инвестиционных проектов планируется увеличить объем валового регионального продукта и отраслевой диверсификации экономики региона. Банк планирует оказать финансовую поддержку региональному и муниципальным бюджетам, развивать пищевое, масленичное, животноводческое направления АПК. В рамках финансирования государственных и бюджетных компаний банк открыл кредитно-гарантийные линии на сумму свыше 1,4 млрд рублей.

Как отметили в пресс-службе банка, одним из направлений сотрудничества с регионом является финансирование строительства объектов социальной сферы, в частности образовательных учреждений, - до конца 2024 года в области планируют построить четыре школы. В рамках проектного финансирования застройщиков банк планирует поддержать возведение четырех жилых комплексов в Белгороде общей площадью около 1,5 млн кв. м.