Сбытовые компании предложили отключать электричество физлицам за майнинг криптовалют

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний выступила с предложением отключать электричество частным потребителям, которые извлекают выгоду из льготного тарифа на электроэнергию, в частности путем майнинга криптовалют. Об этом говорится в письме главы ассоциации Натальи Невмержицкой на имя зампредседателя комитета Госдумы РФ по энергетике Валерия Селезнева.

"Для создания условий по применению к объемам потребления электроэнергии на коммерческие цели (как при майнинге, так и в других случаях, например: лесопилки, швейные мастерские и тому подобное) субсидируемых тарифов для населения, предлагаем рассмотреть следующие законодательные изменения: нормативно-правовые акты, утвержденные постановлением правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442, дополнить основаниями для прекращения энергоснабжения в случае несоответствия заявленных целей энергоснабжения фактическим, то есть не отраженным в акте о технологическом присоединении / разграничении балансовой принадлежности", - говорится в письме.

Наряду с этим, Невмержицкая предложила обязать провайдеров интернета предоставлять сбытовым компаниям информацию о расположении IP-адресов, с которых осуществляется майнинг криптовалют, а также предусмотреть в Жилищном и Гражданском кодексах, что бытовым энергопотреблением должна обеспечиваться исключительно жизнь граждан и ее комфорт. При этом при заключении актов о техприсоединении предложено указывать цели использования электроэнергии.

Позиции по криптовалюте

21 января Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе говорится, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Банк России предлагает вести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории РФ, установить ответственность за нарушение данного запрета.

Позднее Минфин РФ опубликовал свою концепцию, которая предполагает регулирование криптовалют в России без их запрета. Министерство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием криптовалют.

Росфинмониторинг 27 января сообщил ТАСС, что поддержал позицию Минфина в отношении криптовалют, а 26 января Минэкономразвития сообщило, что считает нецелесообразным полный запрет на обращение в РФ криптовалют и цифровых финансовых активов, и что необходимо внимательно изучить международный опыт налогообложения этой сферы, включая кейсы Германии и Японии, и выбрать оптимальный вариант с учетом национальной специфики.