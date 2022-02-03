НЛМК ожидает решения ФАС в деле по плоскому прокату в отношении компании в феврале

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. НЛМК ожидает решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по делу в отношении компании по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный плоский стальной прокат в феврале. Об этом в ходе телеконференции сообщил президент сталелитейщика Григорий Федоришин.

"В соответствие с процедурами, мы ожидаем решения по делу в этом месяце, - сказал Федоришин. - Я не стал бы комментировать возможную величину штрафов на этой стадии, принимая во внимание то, что итог расследования не определен".

Очередное заседание по делу в отношении НЛМК назначено на 8 февраля.

ФАС сообщила в конце декабря, что нашла в действиях НЛМК, ММК и "Северстали" - крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката - нарушение антимонопольного законодательства. По данным ведомства, компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на этот вид продукции в РФ с января 2021 года. Металлурги заявили о необоснованности заключения ФАС и готовности отстаивать свою позицию.

Три отдельных дела в отношении НЛМК, ММК и "Северстали" были возбуждены в апреле прошлого года. В ФАС тогда сообщали о том, что цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался. Сталелитейщики аргументировали свою позицию тем, что рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.