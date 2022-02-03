{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин считает нелогичным возбуждать уголовные дела после уплаты бизнесом налоговых долгов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает необоснованным возбуждение уголовных дел по налоговым нарушениям после того, как бизнес уже погасил задолженность.

"Я всегда исходил из того, что это самой собой разумеется, это в рамках здравого смысла: если задолженность погашена, то какой смысл возбуждать уголовное дело и преследовать людей, создавая проблемы на производстве, которые касаются и конкретного нарушителя, и трудового коллектива", - сказал Путин на встрече с членами "Деловой России", комментируя доклад одной из участниц.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Путин не исключил, что в России может появиться свой зеленый стандарт для бизнеса
При этом президент отметил, что сейчас в России принят набор льгот, преференций для тех, кто работает в сфере социального инвестирования, в сфере реализации социальных проектов и в зеленой сфере
Читать полностью