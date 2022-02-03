Путин считает нелогичным возбуждать уголовные дела после уплаты бизнесом налоговых долгов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает необоснованным возбуждение уголовных дел по налоговым нарушениям после того, как бизнес уже погасил задолженность.

"Я всегда исходил из того, что это самой собой разумеется, это в рамках здравого смысла: если задолженность погашена, то какой смысл возбуждать уголовное дело и преследовать людей, создавая проблемы на производстве, которые касаются и конкретного нарушителя, и трудового коллектива", - сказал Путин на встрече с членами "Деловой России", комментируя доклад одной из участниц.