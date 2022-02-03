Белоусов: применять ИНВ нужно только при успешном внедрении регионального инвестстандарта

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Применение инвестиционного налогового вычета (ИНВ) следует осуществлять только при наличии успешного опыта внедрения субъектом РФ регионального инвестиционного стандарта, подтвержденного деловыми объединениями. Такое мнение высказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе встречи президента России Владимира Путина с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия"

"Мы практически весь прошлый год вместе с 12 пилотными регионами отрабатывали механизм регионального инвестиционного стандарта. <…> Применять налоговый вычет, мы считаем, нужно только в том случае, если этот региональный стандарт не просто внедрен, но и качество его внедрения подтверждено деловыми объединениями", - сказал Белоусов.

Он пояснил, что инвестиционные налоговые вычеты повышают доходность, увеличивают эффективность инвестиционных проектов, сокращают сроки их окупаемости, однако при наличии высоких рисков для инвесторов их эффективность существенно снижается. Первый вице-премьер выразил уверенность, что внедрение регионального инвестстандарта позволит создать "совершенно новые условия для эффективности применения налоговых вычетов".

Региональный инвестиционный стандарт - это набор практик по улучшению регионального инвестиционного климата, предусматривающий совершенствование регионального законодательства, создание специализированной организации по привлечению и сопровождению инвестиций, а также совета по инвестициям под председательством главы региона.

В настоящее время региональный инвестиционный стандарт внедряют 12 пилотных субъектов РФ. В текущем году к внедрению стандарта должны подключиться по меньшей мере 30 новых регионов.