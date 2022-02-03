Белоусов призвал не спешить с принятием закона о корректировке механизма техприсоединения

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов призвал не торопиться с поддержкой в Совете Федераций законопроекта, предполагающего корректировку действия механизма технологического присоединения к электросетям. Такое мнение Белоусов высказал в ходе встречи президента России Владимира Путина с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

"Я считаю, что нам сейчас надо не торопиться с принятием этого закона в Совете Федерации. Нам нужно разобраться и, возможно, принять какие-то дополнительные меры поддержки малого бизнеса в части подключения сетей. Но имея в виду ликвидацию тех злоупотреблений, на которые наши коллеги сейчас обращают внимание", - сказал Белоусов.

По его словам, в текущем механизме техподключения выявляются множественные злоупотребления. "В частности, честно скажу, мы занимались этим вопросом, - очень часто в строительстве те, кто вводит жилые дома, вводят так называемые подъездные подключения, то есть фактически "вешают" этот дом на малую компанию и распространяют на весь жилой дом такого рода льготы. Это достаточно массовый пример", - пояснил Белоусов. Он добавил, что дал поручение проанализировать, насколько массовым является данное явление.

Белоусов отметил, что на протяжении последних 10 лет владельцы электросетей несли существенные убытки. "Примерно за 10 лет, по расчетам Минэнерго, эти убытки составили около 55 млрд рублей, сейчас считается порядка 10 млрд рублей в год. Проблема стоит очень остро", - сказал Белоусов.

Первый вице-премьер подчеркнул, что позиция регионов по поводу законопроекта существенно различается. Так, часть субъектов поддерживают закон, поскольку хотят получать инвестиционные надбавки и развивать сетевые хозяйства. Другие же регионы, по слова Белоусова, "бьют тревогу", утверждая, что закон лишит малый бизнес возможности подключения к электросетям.

"Действительно, должен сказать, что цена для подключения, если сейчас она составляет чуть больше 5 тыс. рублей, она, по расчетам Минэнерго, подскакивает [в случае принятия закона] минимум до 400 тыс. рублей, а по некоторым конкретным случаям - из Краснодарского края коллеги приводили пример - существенно больше миллиона рублей", - сказал Белоусов.

О законе

Законом предусматривается, что с 1 июля 2022 года размер включаемой в состав платы за техприсоединение таких устройств инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики - составит 50% от величины указанных расходов, а с 1 января 2023 года - 100%. При этом расходы, не учитываемые с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2022 года в составе платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

По решению органа исполнительной власти субъекта РФ в области госрегулирования тарифов размер включаемой в состав за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства может быть уменьшен при условии компенсации сетевой организации разницы за счет средств бюджета субъекта РФ.