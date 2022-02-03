В Ингушетии планируют основать первый креативный кластер для создания 300 рабочих мест

МАГАС, 3 февраля. /ТАСС/. Первый креативный кластер планируют основать в Ингушетии, что позволит создать более 300 рабочих мест. В кластер войдут ремесленники, художники и дизайнеры, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

"Самый молодой кластер, предполагаемый к созданию, - креативный кластер. Его участниками станут предприниматели, чья деятельность будет лежать в творческой сфере. Речь идет о художниках, дизайнерах, ремесленниках и других. Реализация этой кластерной площадки позволит создать в ближайшее время свыше 300 рабочих мест. Оформление его планируется завершить в 2022 году", - говорится в сообщении.

Как сообщается, всего в регионе намерены создать четыре кластера, работа по которым начата в рамках модели экономического развития Ингушетии до 2030 года, прошедшей защиту в конце 2021 года в правительстве РФ.

"Кластерная модель управления экономикой, на мой взгляд, повысит интерес к региону со стороны инвесторов. Готовые промышленные площадки с необходимой инженерной инфраструктурой значительно облегчают производственный цикл и в целом бизнес-задачи", - передает пресс-служба слова глава региона Махмуда-Али Калиматова.

Ранее сообщалось, что власти региона также создадут промышленный, туристический и агропромышленный кластеры. Программа прорывного развития экономики Ингушетии, защищенная главой региона перед правительством РФ до 2030 года, уже сейчас имеет в наличии свыше 40 инвестиционных проектов на сумму более 24 млрд рублей.