Группа "ГАЗ" считает необходимой равную поддержку транспорта на СПГ и сжатом газе

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Группа "ГАЗ" считает критически необходимой равную господдержку транспорта на сжиженном и компримированном (сжатом) газе для расширения рынка данной техники, сообщила ТАСС вице-президент группы Елена Матвеева.

"Сейчас же техника на сжиженном газе, которая не дает большого охвата, благодаря более высоким субсидиям дешевле, чем на компримированном газе, и это нонсенс. Для расширения рынка критически важна поддержка обеих технологий в равной степени", - заявила Матвеева.

По ее словам, пассажирская техника на компримированном газе более оптимальна для городской эксплуатации, в то время как технология на сжиженном газе имеет ограниченное применение в силу необходимости безостановочных пробегов и работает на магистральных маршрутах, то есть это тягачи и туристические автобусы.

"А улучшает экологию в городах именно КПГ-транспорт, в силу массовости охвата - легких коммерческих автомобилей, городских автобусов, коммунального транспорта", - пояснила Матвеева.

Как сообщалось ранее сегодня, в правительстве прошло совещание на тему развития газомоторного рынка в России под руководством трех вице-премьеров - Юрия Борисова, Андрея Белоусова и Александра Новака при участии руководства Минэнерго, Минпромторга, Минэкономразвития, Минфина, а также "Газпрома", "Новатэка", "Камаза" и группы "ГАЗ". Участники обсудили финансовые меры господдержки развития рынка газомоторной техники.