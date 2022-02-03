МЭР в течение нескольких месяцев завершит разработку таксономии социальных проектов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития России совместно с ведущими деловыми объединениями в течение нескольких месяцев завершит разработку таксономии социальных проектов. Об этом в четверг сообщил глава МЭР Максим Решетников в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Решетников напомнил, что в России уже создана таксономия "зеленых" проектов, соответствующая международным стандартам классификации. Министр уточнил, что существующие наработки будут инкорпорированы в социальную таксономию для создания комплексной системы.

"У нас сейчас мощный запрос от бизнеса, в том числе от "Деловой России", на тему, связанную с социальными проектами. Здесь мы сейчас разрабатываем таксономию, это задача буквально нескольких месяцев: разработать, обсудить с бизнесом и представить на рассмотрение в правительство РФ", - заявил глава Решетников.

Он также уточнил, что за прошлый год по "зеленой" таксономии удалось верифицировать восемь крупных выпусков облигаций. Общий объем инвестиций составил 135 млрд рублей. Среди компаний, которые уже проинвестировали в зеленые проекты и создают новые производства, министр перечислил РЖД, "Камаз", "Атомэнергопром" и "Синару".