Reuters: добыча нефти в Ираке в январе была значительно ниже квоты ОПЕК+

ТАСС, 3 февраля. Добыча нефти в Ираке на протяжении января 2022 года составляла 4,16 млн баррелей в сутки, что ниже установленной для него квоты в 4,28 млн баррелей в сутки, которая предусмотрена соглашением ОПЕК+. Как сообщило в четверг агентство Reuters, это следует из данных иракской нефтяной государственной компании Somo.

Исходя из данных компании, разница между квотой и реально добытым объемом нефти в Ираке составила 120 тыс. б/с, тогда как 2 декабря 2021 года участники министерской встречи стран-членов соглашения ОПЕК+ приняли решение сохранить план по наращиванию суммарной добычи в январе 2022 года на 400 тыс. б/с. Комментируя отставание от квоты, официальный представитель компании сказал агентству Рейтер, что препятствия на пути наращивания добычи носят технический характер, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий.

Отмечается, что по сравнению с декабрем 2021 года добыча нефти в Ираке упала на 63 тыс. б/с.

30 ноября 2016 года 13 государств - членов ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн б/с. 10 декабря к соглашению присоединились еще 11 нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК. Участники соглашения, которых стали называть альянсом ОПЕК+, договорились уменьшить совокупную добычу на 1,76 млн баррелей по сравнению с уровнем октября 2016 года. 3 декабря 2020 года, благодаря восстановлению экономической активности и соответствующей рыночной конъюнктуре, министры стран - членов ОПЕК+ договорились об увеличении суммарной добычи на 500 тыс. б/с.

С начала 2021 года участники сделки должны ежемесячно увеличивать производство на 400 тыс. б/с. При этом в январе 2022 года суммарно удалось нарастить добычу лишь на 210 тыс. б/с. Заметный рост добычи зафиксирован в Саудовской Аравии, Нигерии, Кувейте и ОАЭ, однако полностью выбрать увеличившиеся квоты участники ОПЕК+ не смогли, в том числе из-за падения добычи в Ираке и Ливии. Из стран, не являющихся членами ОПЕК, от темпов восстановления добычи отстают также Азербайджан, Малайзия и Россия.

ОПЕК - межправительственная организация, которая была создана в 1960 году с целью координации политики государств-членов в области добычи нефти, обеспечения регулярных нефтяных поставок и стабилизации ситуации на нефтяных рынках. Она осуществляет регулирование цен на нефть, устанавливая суммарный лимит ее добычи, который распределяется в виде квот между странами-членами.