Строительство Башенной малой ГЭС в Чечне планируют завершить в 2024 году

ГРОЗНЫЙ, 4 февраля. /ТАСС/. Строительство Башенной малой гидроэлектростанции (МГЭС) мощностью 10 МВт на реке Аргун в Чечне планируют завершить в 2024 году. Это первый проект "Русгидро" в регионе, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в ходе встречи с заместителем председателя правительства России Юрием Трутневым.

"Стоимость проекта составляет 3,9 млрд рублей. Предполагаемое количество рабочих мест - порядка 250 человек на период строительства и до 25 человек на период эксплуатации. Объем налоговых отчислений 130-135 млн рублей в год. Завершение реализации данного проекта запланировано на 2024 год. Это очень значимое событие для нашего региона, так как это первый крупный проект в Чеченской Республике в области гидроэнергетики", - приводит слова Кадырова его пресс-служба.

В ходе встречи глава Чечни также сообщил, что в конце прошлого года гидроэлектростанция мощностью 23 МВт прошла конкурсный отбор инвестиционных проектов, который проводится на площадке АО "АТС". Станция будет построена в Итум-Калинском районе на реке Аргун.

"Вице-премьер <…> выразил готовность оказывать все необходимое содействие в решении вопросов, обозначенных главой ЧР и держать на контроле реализацию и дальнейшее развитие гидроэнергетики в Чеченской Республике", - отмечается в сообщении.

Первую и пока единственную ГЭС мощностью 1,2 МВт построили в Чечне в 2015 году на реке Аргун вблизи селения Кокадой. В 2019 году "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) запустил в Грозном теплоэлектростанцию, мощность которой достигает 360 МВт.