Reuters: Госдеп ожидает от Белого дома решения о денежных переводах между США и Кубой

ТАСС, 4 февраля. Белый дом получил рекомендации по упрощению процесса перевода денег между Кубой и США, Госдепартамент ожидает решения американской администрации по поводу внесенных предложений. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Госдепартамента США.

"Мы ожидаем их [Белого дома] решения", - цитирует агентство представителя Госдепа.

Как сообщает Reuters, ранее Белый дом уже получал предложения по реализации денежных переводов между странами, но часть из них была отправлена на доработку. Агентство утверждает, что администрации США необходимы были гарантии, что деньги, которые американцы кубинского происхождения будут отправлять своим семьям, не попадут в руки кубинских властей.

28 сентября 2020 года Госдепартамент США сообщил, что Вашингтон вводит санкции против компании American International Services (AIS), которая занимается денежными переводами на Кубу. В ведомстве заявили, что AIS и ее материнская компания FINCIMEX контролируются кубинскими военными, которые используют их "для взимания комиссии и манипулирования на рынке иностранных денежных переводов как части схемы по снабжению и поддержке репрессивного аппарата".

В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчению антикубинских санкций. Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил республиканец Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок соотечественников в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Администрация Трампа также включила Кубу в список государств - спонсоров терроризма.

Администрация демократа Джо Байдена заявила, что пересмотрит политику в отношении Кубы и будет придерживаться своего курса.