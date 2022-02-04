АСИ готово помочь в доработке инициативы о подключении компаний к электросетям

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева направила письмо председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, заявив о готовности включиться в работу по доработке законопроекта о корректировке механизма подключения организаций к электросетям. Об этом говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

В конце января Госдума приняла в окончательном чтении поправки в ст. 23-2 Федерального закона "Об электроэнергетике". Законопроектом, в частности, предусматривается отмена действующих льгот по технологическому присоединению хозяйствующих субъектов, прежде всего субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

"В этой связи хотели бы сообщить, что ранее в рамках поставленной президентом РФ задачи по улучшению позиций нашей страны в рейтинге Doing Business был осуществлен комплекс мероприятий в целях создания привлекательным условий для ведения предпринимательской деятельности и инвестиций. Как один из результатов: в части подключения к сетям место России в рейтинге 2020 года седьмое, хотя стартовая позиция в 2012 году 183-я. Достичь этого удалось в том числе благодаря упрощению процедур и совершенствованию законодательной базы", - указала в своем письме Чупшева.

По ее словам, подход к регулированию сферы энергоснабжения, при котором ресурсы для предприятий малого и среднего бизнеса становятся более доступными, "уменьшает себестоимость отечественных товаров и услуг, способствует укреплению их глобальной конкурентоспособности".

"Прошу рассмотреть возможность учесть позицию агентства, а также предыдущий опыт, связанный с улучшением делового климата в стране. Агентство готово включиться в работу по доработке законопроекта", - отметила Чупшева.

Позиция правительства РФ

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил 3 февраля, что "сейчас надо не торопиться с принятием этого закона в Совете Федерации". Так он отреагировал на заявление одной из участниц встречи президента РФ с членами "Деловой России", которая заявила о возможных рисках для бизнеса при принятии законодательной инициативы.

Вице-премьер напомнил, что в 2016 году по инициативе Минэнерго РФ и при поддержке предпринимательского сообщества через соответствующую дорожную карту были введены льготы за техприсоединение к сетям для значительного числа участников процесса, включая МСП. Это было сделано для улучшения позиции РФ в рейтинге Doing Business.

Однако позже обнаружилось "большое количество злоупотреблений". Например, застройщики "вешали" здание на малую компанию, распространяя таким образом льготы на весь дом. По данным Белоусова, убытки из-за таких действий составляют порядка 10 млрд рублей в год. Он считает, что нужны дополнительные меры поддержки малого бизнеса в части подключения сетей, но с учетом "ликвидации тех злоупотреблений, на которые наши коллеги сейчас обращают внимание".