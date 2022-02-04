Инспекторы позитивно оценили потенциал промышленного туризма в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 4 февраля. /ТАСС/. Эксперты Агентства стратегических инициатив посетили экскурсионные маршруты шести промышленных предприятий Дагестана в рамках стратегической сессии, которая прошла в Махачкале. Они высоко оценили потенциал развития промышленного туризма в регионе, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства по туризму и художественным промыслам Дагестана.

"В Министерстве по туризму и народных художественным промыслам Дагестана состоялась стратегическая сессия с представителями АНО "Агентство стратегических инициатив", промышленных предприятий, образовательных организаций, туристского бизнеса. В рамках инспекшн-тура эксперты посетили ООО "Дагестан стекло тара", АО "Кизлярский коньячный завод", ОАО "Международный аэропорт "Махачкала", ООО ПП "Кизляр", ПАО "Русгидро", - говорится в сообщении.

По словам руководителя программы Центра инициатив по развитию туризма, экологии и климату Агентства стратегических инициатив Ольги Шандуренко, слова которой привели к пресс-службе, местные предприятия уже создают на своей территории туристскую инфраструктуру, "которая позволит максимально быстро создать промышленный турпродукт, рассчитанный на широкий круг потребителей, и внедрить его в экскурсионную программу".

Развитие промышленного туризма, по мнению врио министра по туризму и художественным промыслам Дагестана Эмина Мерданова, способствует улучшению имиджа региона, повышению открытости промышленных предприятий, формированию потребительской лояльности к продукции, выпускаемой в республике, а также созданию нового продукта для привлечения туристического потока.