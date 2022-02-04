Украина и Турция обсудили поставки газа по Трансбалканскому коридору

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Министр энергетики Украины Герман Галущенко и его турецкий коллега Фатих Донмез обсудили вопросы энергетической безопасности и поставки газа по Трансбалканскому коридору. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте украинского Минэнерго.

"Турецкая Республика является стратегическим партнером Украины в области энергетики. Особенно важным является сотрудничество по вопросам диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа в контексте усиления энергетической безопасности в регионе. В частности, особого внимания требует вопрос поставки газа по Трансбалканскому коридору", - сказал Галущенко на встрече, которая состоялась в рамках визита президента Турции Тайипа Эрдогана на Украину.

Турецкая сторона отметила, что поддерживает использование реверса газа по Трансбалканскому газопроводу, который проходит через территорию Украины, Молдавии, Румынии и Болгарии.

В ходе встречи также обсуждались вопросы укрепления энергетической безопасности в регионе и развитие возобновляемой энергетики. "Украина также заинтересована [в том, чтобы] усилить партнерство с Турцией в сфере добычи природного газа, в частности на черноморском шельфе, а также использования турецкой стороной потенциала украинских подземных хранилищ газа", - заявил Галущенко.

Турция подтвердила заинтересованность в использовании украинских подземных хранилищ газа и планирует в перспективе развивать партнерство с Украиной в добыче углеводородов на шельфе, добавили в пресс-службе украинского Минэнерго. Сторонами также был отмечен "значительный потенциал" украинско-турецкого сотрудничества в развитии возобновляемой энергетики.

В четверг в рамках визита в Киев турецкого президента между Украиной и Турцией было подписано восемь межгосударственных документов, в их числе соглашение о свободной торговле и соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.