Инвестпроекты в сфере АПК на 13 млрд рублей реализуют в Новосибирской области в 2022 году

НОВОСИБИРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса на сумму свыше 13 млрд рублей реализуют в Новосибирской области в 2022 году. Среди них - завод по выпуску соленых закусок и молокоперерабатывающее производство, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

"На 2022 год запланировано завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию четырех объектов. Общая стоимость указанных проектов составляет 13,1 млрд рублей", - сказал Лещенко.

Он уточнил, что к запуску в первой половине года планируется завод по производству соленых закусок, выпускаемых под брендами Lay’s и ХрусTeam, мощностью более 62 тыс. тонн в год корпорацией PepsiCo. Он станет третьим таким предприятием компании в России. Также будет завершено строительство цеха технических фабрикатов мощностью 16 тыс. тонн одного из крупнейших в регионе "Кудряшовского мясокомбината". Кроме этого, в регионе идут работы по возведению завода по переработке молока мощностью 40 тонн в сутки и комплекса по выращиванию грибов вешенка мощностью до 900 тонн в год.

В структуре экспорта Новосибирской области значительную долю занимает продукция АПК. Барабинская степь, находящаяся в пределах Новосибирской и Омской областей, - важнейший район молочного животноводства, маслоделия и земледелия всей Западной Сибири. В 2021 году аграрии Новосибирской области экспортировали 839 тыс. тонн продукции на сумму $462,5 млн, что в денежном выражении на 11,6% больше, чем годом ранее.