Российский рынок акций открылся ростом

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Утренняя сессия на российском рынке акций началась с роста индекса Мосбиржи на 0,39%, затем он ускорил рост до 0,40%.

По данным на 07:00 мск, рублевый индикатор находился на уровне 3 484,74 пункта, но к 07:15 мск увеличился до 3 485,07 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE увеличивалась на 0,46%, до $91,53 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 0,65% и торгуется на уровне $90,86 за баррель.

По оценкам "БКС мир инвестиций", 4 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3420-3520 п., прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 76-77,2 рублей.