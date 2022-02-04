Участниками нацпроекта "Производительность труда" за месяц стали 10 московских предприятий

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Участниками нацпроекта "Производительность труда" в январе стали 10 городских предприятий обрабатывающей промышленности. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"По итогам первого месяца работы Агентства стратегического развития Москвы и созданного на его базе регионального центра компетенций 10 предприятий подписали соглашения с городом для получения адресной поддержки в рамках национального проекта "Производительность труда". Среди них — производитель энергоэффективного светодиодного освещения, ведущее российское предприятие по производству комбикорма, Московский опытный завод буровой техники, изготовитель мясной продукции, а также крупный производитель кабельных изделий", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова.

Уже в первом квартале этого года на предприятиях начнется работа по внедрению практик бережливого производства. Продлится она шесть месяцев для каждого участника проекта. За это время эксперты соберут информацию о производственных процессах компании, а потом выделят один пилотный поток для выявления актуальных проблем. Затем, чтобы их устранить или минимизировать, проведут анализ и предложат индивидуальные решения. Участники смогут повысить производительность труда и эффективность работы, улучшить системы производства и качество своей продукции. Это пойдет на пользу конкурентоспособности.

"Прием заявок на участие в национальном проекте "Производительность труда" начался в январе. В 2022 году бесплатную адресную поддержку смогут получить 109 компаний. Из них участниками первого этапа станет 21 предприятие. В конце года можно будет увидеть первые результаты", - говорится в сообщении.