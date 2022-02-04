Кабмин поддержал законопроект об упрощении получения статуса резидента ОЭЗ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Правительство России поддержало законопроект Минэкономразвития, предполагающий упрощение получения статуса резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) и повышение эффективности администрирования таких зон. Об этом сообщает пресс-служба МЭР РФ.

"Для будущих резидентов ОЭЗ будет ускорен процесс получения статуса и упрощена процедура прохождения согласования. При заявке на получение статуса резидента компании получат возможность заменить бизнес-план на его упрощенную форму - паспорт инвестпроекта, где видна вся необходимая информация для принятия решения", - приводит пресс-служба слова министра экономического развития Максима Решетникова.

В проект также заложена возможность рассмотрения регионом кандидатуры резидента ОЭЗ без участия экспертного и наблюдательного совета, что должно позволить принимать решение по инвестору за 15 дней вместо нынешних 40, уточнили в МЭР.

Кроме того, документ предлагает объединить промышленно-производственные и технико-внедренческие типы ОЭЗ, а также внести подакцизную продукцию в перечень разрешенных видов деятельности. "На территории зон можно будет производить и перерабатывать метан и сжиженный углеводородный газ. При создании ОЭЗ будет заключаться единое соглашение между Минэкономразвития, управляющей компанией, регионом и муниципалитетом вместо трех отдельных документов", - пояснили в МЭР.

Интерес бизнеса к ОЭЗ

Изменения в правилах администрирования ОЭЗ позволят увеличить интерес к ним со стороны бизнеса, считает министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Поправки в закон об ОЭЗ, предложенные Минэкономразвития РФ, призваны упростить процедуру получения статуса резидента и значительно сократить сроки рассмотрения заявок, что, безусловно, повысит интерес бизнеса к таким площадкам", - цитирует пресс-служба МЭР Зиновьеву. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также спрогнозировал рост числа заинтересованных резидентов. "Совершенствование механизмов работы особых экономических зон правительством России имеет большое значение для регионов. Инвесторы видят, что за счет конкретных решений повышается эффективность системы ОЭЗ. Это хороший знак для потенциальных резидентов", - считает Никитин.

С ними соглашается и депутат комитета Госдумы РФ по экономической политике Эдуард Кузнецов, отмечающий, что принятые предложения позволят сократить финансовые и временные издержки инвесторов и упростят получение статуса резидента ОЭЗ для малого бизнеса.

"Принятые правительством РФ изменения в федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" очень своевременны. Данные изменения, безусловно, будут способствовать упрощению процедуры привлечения резидентов, ускорят процессы получения статуса резидента ОЭЗ и создания ОЭЗ", - приводятся в пресс-релизе слова директора Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрея Шпиленко.

По данным Минэкономразвития, на сегодняшний день в России функционируют 42 ОЭЗ, в них зарегистрированы около тысячи резидентов. Резиденты уже вложили совокупно около 632 млрд рублей в развитие ОЭЗ и создали более 48 тыс. рабочих мест.