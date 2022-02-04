В России откажутся от бумажного документооборота в морских и речных портах

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об обязательном использовании контрольными органами портала "Морской порт" - системы электронного документооборота, которая объединит информацию о лицах, транспортных средствах, грузах и товарах, пересекающих российскую границу через морские и речные порты. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе кабмина.

"Главные цели, на реализацию которых направлен документ, - отказаться от оборота бумажных документов, упростить процессы перемещения людей и товаров, сделать проще контроль за перевозками, повысить качество портовых услуг и сократить время пребывания грузов в порту, - отмечается в сообщении. - Для этого правительство поручило обеспечить использование портала "Морской порт" государственным контрольным органам - ФТС, ФСБ, Россельхознадзору, Роспотребнадзору, Росморречфлоту, а также администрациям морских и речных портов".

В документе описаны способы взаимодействия между госорганами при использовании системы. Для подключения к ней необходимо направить заявку в ФТС.

Портал "Морской порт" был запущен в опытную эксплуатацию в конце 2015 года. Его использование позволило значительно сократить срок пребывания товаров в портах.