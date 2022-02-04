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Белоруссия и Россия заключат соглашение о сотрудничестве в сфере микроэлектроники

Документ будет подписан на уровне правительств двух стран

МИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве в сфере микроэлектроники будет подписано на уровне правительств Белоруссии и России. Это предусмотрено постановлением Совмина Белоруссии, опубликованным в пятницу на национальном правовом интернет-портале.

"Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития микроэлектронных технологий, проектирования и производства электронной компонентной базы и электронного машиностроения в качестве основы для проведения переговоров", - отмечается в постановлении белорусского правительства.

Министерство промышленности республики уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание.

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