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Предприятие Роскосмоса увеличило производство трамваев на 62% в 2021 году

Усть-Катавский вагоностроительный завод изготовил 85 вагонов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Усть-Катавский вагоностроительный завод увеличил производство трамваев в 2021 году, изготовив 85 вагонов. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

"Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию "Роскосмос") по итогам 2021 года увеличил объемы производства трамвайных вагонов на 62% - до 85 единиц", - отметили в госкорпорации.

В частности, трамвайные вагоны были поставлены в Краснодар, Таганрог, Челябинск, Магнитогорск и Новокузнецк. В этом году поставки в Новокузнецк продолжились: сейчас в процессе передача городу 18 вагонов, она завершится до середины февраля.

"При этом рост продаж остальной продукции, такой как комплектующие, насосное и газорегулирующее оборудование, составил порядка 127%. Ожидаемая выручка УКВЗ в 2021 году выросла по сравнению с 2020 годом на 52%", - подчеркнули в пресс-службе.

В 2020 году предприятие, несмотря на пандемию коронавируса, поставило 53 трамвайных вагона в Новокузнецк, Краснодар и Магнитогорск.

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