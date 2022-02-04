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Энергетический кризис в Европе

Цена газа в Европе поднялась до $975 за 1 тыс. куб. м

Общий рост стоимости газа составил около 2,6%

ТАСС, 4 февраля. Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу превысила $970 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $975 за 1 тыс. куб. м, или €82,275 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общий рост стоимости газа составляет около 2,6%.

Происходит это на фоне снижения номинаций со стороны "Газпрома" на транзит газа через территорию Украины. После резкого роста прокачки 1 февраля до 107,7 млн куб. м "Газпром" постепенно снижал транзит в последующие дни и на 4 февраля выставил планируемые объемы в 73 млн куб. м.

Теги
Энергетический кризис в Европе
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