"Магнит" планирует удвоить оборот онлайн продаж в 2022 году

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Ретейлер "Магнит" планирует в 2022 году увеличить как минимум в два раза оборот (GMV) онлайн продаж, говорится в сообщении компании.

"В 2022 году компания продолжит развивать свои онлайн-сервисы, включая собственную доставку "Магнита" и партнерства, и планирует как минимум удвоить общий онлайн оборот товаров (GMV)", - говорится в сообщении.

Общий онлайн оборот товаров с учетом НДС за 2021 год составил 11,2 млрд рублей. В четвертом квартале 2021 г. среднее количество заказов в день практически удвоилось и достигло 62,2 тыс. Средний чек по всем онлайн сервисам составил около 1074 руб. с НДС, что примерно в 2,7 раза выше, чем в магазинах у дома (403 рубля в четвертом квартале 2021 года). В основном это связано с увеличением количества товаров в корзине. Средний чек в собственном сервисе доставки "Магнита" составил 1235 рублей.

Сервисы e-commerce "Магнита" сегодня охватывают свыше 4,49 тыс. офлайн магазинов и 20 дарксторов в 64 регионах. При этом почти 70% текущей выручки генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Самым крупным и быстрорастущим сегментом является экспресс-доставка, при которой заказы выполнятся в течение 60 минут, отмечают в "Магните".

Сеть магазинов "Магнит" является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 декабря 2021 года сеть "Магнит" насчитывала более 26 тыс. магазинов, расположенных в 3,898 тыс. населенных пунктах Российской Федерации.