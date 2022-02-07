Конфетно-букетный период: готовимся к праздничному сезону

Не успели отметить Новый год, Рождество и выбросить елку, как наступил февраль, а с ним и время готовиться ко Дню святого Валентина, 23 Февраля и 8 Марта. Предлагаем сделать это заранее и со вкусом вместе с компанией "Верность Качеству"

Когда поводов впереди довольно много, стоит подумать о подарках наперед, а также спланировать бюджет. И что же первым приходит на ум и всегда выручает? Конечно, конфеты, сладости и шоколад, которые давно стали символом праздника и сладкой жизни. Они могут стать как основным подарком, так и приятным дополнением, например, к букету. Тем более при выборе можно (и нужно) применить индивидуальный подход, что сделает сюрприз по-настоящему особенным. День влюбленных в… шоколад Открывает марафон праздничных поводов День святого Валентина. Его, пожалуй, можно назвать самым конфетным. Поскольку в этот день не принято обмениваться какими-то роскошными подарками (хотя тут нет строгих правил), романтический жест в виде коробки конфет в форме сердца станет отличным вариантом. Тем более такой подарок можно персонифицировать, сложив из букв-конфет фразу, которая значит что-то особенное только для вас двоих. А еще можно заказать индивидуальный дизайн упаковки и нанести на коробку совместное фото или же любую надпись на ленту, выйдет очень романтично! Также в качестве небольшого, но очень милого сувенира, в День влюбленных можно преподнести фигурку медведя розового цвета, сделанного из белого шоколада. Такой подарок подойдет для самых нежных особ. Ну а если хочется намекнуть на свои чувства, то бонбоньерка с конфетой с нарисованным сердцем, оставленная на столе с запиской или анонимно, будет отличным вариантом.

Джентльмены предпочитают шоколад Любят ли мужчины шоколад и сладости? Ну конечно! 23 Февраля может стать подтверждением этого. В мужской праздник стоит обратить внимание на фигурный шоколад в коллекции "Верность Качеству", в которой представлены мини-сувениры вроде фигурки самолетика или танка в формате покрупнее. В ассортименте магазина есть и готовые тематические наборы. Набор инструментов из темного бельгийского шоколада - один из самых универсальных подарков, который даст лишний повод улыбнуться. К тому же коробку можно оформить на свой вкус и приложить к ней поздравительную открытку. Выглядит очень реалистично и в то же время по-детски непосредственно. Скорее всего, такой подарок вызовет гораздо больше положительных эмоций, чем носки или пена для бритья (если они все же сделаны не из шоколада). И не забудьте про цукаты в шоколаде: очень изысканный и в меру брутальный комплимент, от которого не откажется ни один мужчина. Отличный вариант, чтобы порадовать коллег и даже начальника. А сделать это поможет промокод APRIORY_SURPRISE20, который подарит скидку 20% на ассортимент интернет-магазина фабрики "Верность Качеству" shokoladki.ru.

По статистике, женщины покупают порядка 6–10 небольших подарков на 8 Марта, чтобы порадовать родственниц, коллег и подруг, мужчины же концентрируются на 1–3 подарках. Лучшие друзья девушек - это конфеты 8 Марта никогда не обходится без конфет, ведь нужно поздравить коллег, учителей, бизнес-партнеров, подруг и, конечно, самых близких. И здесь есть где разгуляться. "Верность Качеству" предлагает все: от изысканных наборов трюфелей ручной работы и букетов из конфет до коробочек с милыми посланиями и бонбоньерок-комплиментов. В интернет-магазине можно уделить время подбору конфет и составлению надписи с помощью визуального конструктора: здесь можно учесть, что любит человек, которому вы выбираете подарок, его вкусовые предпочтения, любимые цвета. Если же почувствуете, что вам нужна помощь, то всегда можно обратиться к виртуальному консультанту или заглянуть в один из бутиков компании. В наборы входят конфеты ручной работы: марципан, цукаты, орехи и фрукты утопают в швейцарском, бельгийском и французском шоколаде класса люкс. Фабрика работает и над созданием сладостей по индивидуальным пожеланиям, так что можете попробовать себя в роли шоколатье. А еще обратите внимание на шоколад "Априори", сделанный вручную с добавлением ягод - плитки с весенним настроением станут прекрасным комплиментом. Готовые наборы выпускаются в дизайнах, которые подойдут для самых разных возрастов - мультяшные для самых юных и сдержанные для дам в элегантном возрасте. В коллекции "Верность Качеству" есть даже "Оскар" для богини, как поется в одной современной песне, если вы хотите сделать подарок с юмором.