Участок дороги Пермь - Екатеринбург расширят до четырех полос при продлении трассы М-12

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. "Уралуправтодор" планирует до 2024 года расширить автомобильную дорогу Р-242 Пермь - Екатеринбург с двух до четырех полос на участке протяженностью 68 км в рамках проекта строительства высокоскоростной магистрали "Казань - Екатеринбург" (продление трассы М-12). На эти цели направят ориентировочно 14 млрд рублей, сообщил ТАСС в пятницу замначальника "Уралуправтодора" Владимир Тельнов.

Трасса М-12 является частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Дорога пройдет через Нижний Новгород и соединит Москву и Казань. В апреле президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга, а строительство всей трассы - завершено до 2024 года.

"Планируется расширение автомобильной дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург с двух до четырех полос на участке протяженностью 68 км. Стоимость строительно-монтажных работ в период 2022-2024 годов составляет ориентировочно 14,223 млрд рублей. Стоимость работ может быть уточнена после проведения экспертизы проектной документации и получения заключения Главгосэкспертизы", - сказал Тельнов, отвечая на вопрос о планах ведомства в рамках проекта строительства высокоскоростной магистрали "Казань - Екатеринбург".

Тельнов добавил, что сейчас на трассе введен в эксплуатацию участок с 250-го по 276-й км. Работы выполнялись с декабря 2019 года по декабрь 2021-го, их стоимость составила почти 2,9 млрд рублей. В данный момент также заключены госконтракты на выполнение строительно-монтажных работ на участке дороги с 187-го по 232-й км стоимостью 5,7 млрд рублей. Срок выполнения работ запланирован на май 2021-го - ноябрь 2023 года.

Также ведется разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта дороги Пермь - Екатеринбург на участках с 232-го по 250-й км, с 276-го по 301-й км, с 301-го по 326-й км. Проектные работы будут завершены не ранее июля 2022 года, строительно-монтажные - не ранее сентября 2022 года.

Ожидается, что время в пути по новой дороге от Казани до Екатеринбурга сократится в два раза - с 14 до семи часов. В ходе запуска ЦКАД в июле 2021 года Путин обсудил с представителями правительства и регионов продление трассы Москва - Казань - Екатеринбург до Тюмени и Челябинска. Позднее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что стоимость продления трассы М-12 до Тюмени и Челябинска плюс замыкание дороги составит 200-250 млрд рублей.