Руководство "Магнита" может предложить совету директоров обратный выкуп акций

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Руководство "Магнита" рассматривает возможность обращения к совету директоров компании с предложением об обратном выкупе акций (buy-back), сообщил ТАСС генеральный директор компании Ян Дюннинг.

"Текущие котировки акций компании не отражают фундаментальную стоимость ее бизнеса, а скорее являются следствием множества внешних факторов, находящихся вне нашего контроля. Поэтому мы не исключаем, что можем обратиться к совету директоров с предложением об обратном выкупе", - сказал Дюннинг.

По его словам, в текущих обстоятельствах эту опцию следует рассматривать как дополнительный способ аллокации капитала при сохранении регулярной практики распределения прибыли среди акционеров.

О компании

Сеть магазинов "Магнит" является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 декабря 2021 г. сеть "Магнит" насчитывала более чем 26 тысяч магазинов, расположенных в 3 898 населенных пунктах Российской Федерации.