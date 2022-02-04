Акции российских нефтяных компаний росли на 1-5% на удорожании нефти

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Акции российских нефтяных компаний растут на 1,3-4,67% на дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже на 13:20 мск.

Так, обыкновенные акции "Роснефти" торгуются на уровне 595 рублей за бумагу (+4,67%), бумаги "Лукойла" дорожают на 3,4%, до 7 100 рублей, акции "Газпром нефти" растут до 511,95 рубля за бумагу (+1,98%), акции "Татнефти" - до 494,4 рубля за бумагу (+1,3%).

По данным на 12:50 мск, акции "Роснефти" росли до 599,5 рубля за бумагу (+5,46%). Акции "Лукойла" дорожали на 3,39%, до 7 103 рублей за бумагу. Бумаги "Газпром нефти" росли на 1,97%, до 511,9 рубля, "Татнефти" - на 1,91%, до 497,2 рубля за бумагу.

Ранее cтоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE превысила $92 за баррель впервые с октября 2014 года. По данным на 13:20 мск, цена на нефть марки Brent росла на 1,54%, до $92,51 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте 2022 года поднималась на 1,63%, до $91,74 за баррель.