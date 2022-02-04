Член набсовета немецкой "дочки" Nord Stream 2 Дитер Халлер отказался от участия в совете

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Член наблюдательного совета немецкой "дочки" Nord Stream 2 AG, бывший дипломат Дитер Халлер отказался от участия в совете, говорится в сообщении оператора "Северного потока - 2".

"Дитер В. Халлер, член наблюдательного совета дочерней компании Gas for Europe GmbH (г. Шверин, Германия), назначенный компанией Nord Stream 2, проинформировал нас о своем решении отказаться от своего мандата. Мы с сожалением приняли его решение к сведению", - сказано в сообщении.

Nord Stream 2 AG назначил Михаэля Файста и Вольфганга Петерса в качестве новых членов наблюдательного совета Gas for Europe. Помимо них, в наблюдательный совет компании входят заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.

В ходе следующего заседания наблюдательного совета будет избран его председатель.

Ранее МИД ФРГ запретил Халлеру работать председателем наблюдательного совета Gas for Europe GmbH, поскольку его назначение может "негативно сказаться на служебных интересах" МИД.

26 января 2022 года Nord Stream 2 AG объявила об учреждении германской дочерней структуры Gas for Europe GmbH, которая станет оператором участка газопровода в ФРГ в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом страны.