Киев и Братислава рассмотрят возможность увеличения транзит газа в направлении Украины

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Президенты Украины и Словакии Владимир Зеленский и Зузана Чапутова обсудили по телефону активизацию переговорного процесса по урегулированию в Донбассе и вопросы энергетической безопасности. Об этом в пятницу сообщил офис Зеленского.

"Особое внимание стороны уделили вопросам энергетической безопасности <...> Была достигнута договоренность провести переговоры на уровне профильных ведомств по поводу увеличения гарантированных мощностей для транспортировки природного газа на постоянной основе в направлении Словакия - Украина", - говорится в сообщении.

"На фоне рисков безопасности, связанных со строительством "Северного потока - 2", важно тесное взаимодействие Украины и Словакии с целью усиления безопасности энергоснабжения", - подчеркнул, в частности, Зеленский.

Собеседники обменялись мнениями относительно ситуации безопасности вокруг Украины, Зеленский проинформировал об инициативах украинской стороны по активизации переговорного процесса в рамках "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) и выполнении минских договоренностей. Лидеры затронули вопрос взаимодействия между двумя странами в сфере безопасности.

Президенты также обсудили ситуацию с COVID-19 на Украине и в Словакии и меры по противодействию пандемии.