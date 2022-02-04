Новую генетическую ветеринарную лабораторию откроют в Кировской области в 2022 году

КИРОВ, 4 февраля. /ТАСС/. Центр селекционной работы Кировской области откроет в 2022 году лабораторию для проведения молекулярно-генетической экспертизы крупного рогатого скота, сообщается на сайте правительства региона.

"К лету 2022 года АО "Кировплем" - центр селекционной работы региона в области племенного животноводства - планирует открытие лаборатории для проведения молекулярно-генетической экспертизы крупного рогатого скота", - говорится в сообщении.

По словам зампреда правительства, министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Алексея Котлячкова, методом исследования ДНК в лаборатории планируют определять достоверность происхождения животных, а также отсутствие у них генетических аномалий и заболеваний.

Ежегодно племенные организации региона продают более 5 тыс. голов племенного молодняка крупного рогатого скота, в том числе в Татарстан, Удмуртию, Башкортостан, в Ростовскую, Нижегородскую, Костромскую области, Краснодарский край. Весь реализуемый молодняк должен проходить обязательную генетическую экспертизу. Кроме того, многие предприятия региона используют семенной материал быков-производителей из других стран, где применяют ДНК-исследования, поэтому только в молекулярно-генетической лаборатории можно подтвердить достоверность происхождения потомков этих быков, отметили в ведомстве.

По данным специалистов кировского Минсельхоза, для лаборатории уже приобретен комплект современного оборудования, который является совместной разработкой экспериментального завода научного приборостроения и специального конструкторского бюро Российской академии наук. Для генетических исследований на новом оборудовании подходит любой биоматериал животного, достоверность результатов - 99%.

Сейчас в "Кировплеме" работают молочная и иммуногенетическая лаборатории. Так, специальный анализатор позволяет на основе исследования молока определять признаки заболевания животного, погрешности кормления и другие показатели.