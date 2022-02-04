"Кавказцемент" приобрел для добычи глины три земельных участка общей площадью более 10 га

ЧЕРКЕССК, 4 февраля. /ТАСС/. Крупнейший производитель цемента на Северном Кавказе - завод "Кавказцемент" в Карачаево-Черкесии (входит в холдинг "Евроцемент груп") приобрел три земельных участка общей площадью более 10 га для добычи глины, что позволит обеспечить предприятие запасом сырья на три года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Кавказцемент" приобрел три земельных участка для добычи глины в границах Усть-Джегутинского месторождения. Общая площадь приобретенных земель - 10,1 га. Работа по добыче глины на новых участках начнется в июне текущего года. Эти участки обеспечат предприятию запас глины на 3 года", - говорится в сообщении.

Добыча полезных ископаемых и их доставка на первичную переработку - это первое звено в цепочке производства цемента. В феврале запланировано приобретение еще шести участков земли общей площадью 20 га. Предприятию будет доступен объем под добычу в размере 3,5 млн тонн глины при средней мощности в 10 м. В результате это обеспечит запас сырья на 10 лет.

"Спрос на нашу продукцию востребован на всей территории России, включая южные регионы. По итогам 2021 года по бюджету рост производства цемента на "Кавказцементе" составил - 7%, его отгрузки - 8%, клинкера - 13%. В этом году наша задача сохранить рост производственных показателей. Расширение сырьевой базы позволит гарантировать стабильность добычи и транспортировки сырья, наращивать производственные мощности и повышать эффективность работы в целом", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Евроцемент груп" Вячеслава Шматова.

Ранее в пресс-службе компании ТАСС рассказали, что завод "Кавказцемент" в 2022 году планирует увеличить выпуск цемента почти на 10%, до 1,54 млн тонн. Для стабильной работы завода планируется провести плановые ремонтные работы на печной линии, сырьевых мельницах, сушильном барабане, компрессорах и электрофильтрах. На реализацию программы планируется направить более 500 млн рублей.

АО "Кавказцемент" - входит в состав "Евроцемент груп" и является одним из крупнейших производителей цемента на Юге России. Продукция завода используется при строительстве промышленных, жилых и социально значимых объектов Южного и Северо-Кавказского федерального округов.