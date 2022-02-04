Почти 600 тыс. компаний подключились к маркировке товаров в России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Почти 600 тыс. предприятий подключились к системе маркировки "Честный знак", которая объединяет товары общей стоимостью около 9 трлн рублей, что составляет более 12% несырьевого ВВП России. Об этом в статье для журнала Всемирного экономического форума рассказал генеральный директор USM Иван Стрешинский.

"В настоящее время маркировка охватывает 14 категорий товаров. Система "Честный знак" уже объединяет товары общей стоимостью около 9 трлн рублей, при этом к системе уже подключились почти 600 тыс. предприятий", - сказал Стрешинский.

Он уточнил, что введение обязательной маркировки позволяет увеличить поступления в государственный бюджет, а также снизить долю контрафактной продукции на рынке. "В одной лишь табачной отрасли поступления в бюджет составили 32 млрд рублей в 2020 году и 77 млрд рублей в первом полугодии 2021 года. Кроме того, в 2020 году доля контрафактной продукции в сегменте табачных изделий впервые за шесть лет показала снижение, сократившись с 15,6% до 10,5%", - добавил Стрешинский.

Для ликвидации теневого оборота продукции в РФ к 2024 году планируется создать единую систему маркировки товаров "Честный знак". Маркировка уже стала обязательной для лекарств, молочной продукции, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Также проводятся эксперименты по маркировке БАДов и антисептиков. Оператор "Честного знака" - Центр развития перспективных технологий. Это совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).