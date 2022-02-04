"Аэрофлот" получил два обновленных Boeing 777

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Два обновленных дальнемагистральных лайнера Boeing 777 пополнили парк авиакомпании "Аэрофлот", сообщает пресс-служба компании.

"Аэрофлот" получил два дальнемагистральных лайнера Boeing 777 c обновленным салоном", - говорится в сообщении.

Каждый лайнер вмещает почти 430 пассажиров. В бизнес-классе, рассчитанном на 28 пассажиров, установлены кресла, раскладывающиеся в кровати.

Обновленные самолеты Boeing 777 совершают рейсы в направлениях Владивостока и Петропавловск-Камчатского. В дальнейшем лайнеры появятся на востребованных международных и внутренних направлениях.

Воздушных парк "Аэрофлота" состоит из 186 самолетов, из них - 22 дальнемагистральных лайнера Boeing 777-300ER.