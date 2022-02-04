"Русгидро" увеличила выработку электроэнергии в КЧР на 36% в 2021 году

ЧЕРКЕССК, 4 февраля. /ТАСС/. Филиал генерирующей компании "Русгидро" в Карачаево-Черкесии в 2021 году увеличил производство электроэнергии на 36% по сравнению с показателем 2020 года, до 440 млн кВт/ч. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в пятницу.

"Карачаево-Черкесский филиал - ПАО "Русгидро" выработал за 2021 год 440,798 млн кВт/ч электроэнергии, что на 36% больше аналогичного периода прошлого года (за 2020 год - 324,43 млн кВт/ч)", - рассказали в пресс-службе.

По данным компании, высокие результаты обусловлены эффективным планированием водно-энергетических режимов и сложившейся водохозяйственной обстановкой. Высокую водность вызвали сильные проливные дожди в горной части Карачаево-Черкесии и повышение уровня рек Большого Зеленчука, Марухи и Аксаута. Всего с момента пуска первого гидроагрегата и начала эксплуатации Зеленчукской ГЭС в 1999 году выработано 6,750 млрд кВт/ч электроэнергии.

В 2021 году гидроэнергетики провели текущий ремонт четырех гидроагрегатов, двух трансформаторов, а также модернизацию электрооборудования генераторного распределительного устройства Зеленчукской ГЭС-ГАЭС.

Крупнейшая электростанция КЧР Зеленчукская ГЭС-ГАЭС была запущена 20 лет назад и является уникальным для России гидроэнергетическим объектом, совмещающим в одном комплексе сооружений ГЭС и ГАЭС. Суммарная среднегодовая выработка электроэнергии составит 435 млн кВт/ч. Мощность станции в турбинном режиме составляет 300 МВт, в насосном режиме - 154 МВт. В части ГЭС работа станции основана на переброске в реку Кубань части стока рек Большой Зеленчук, Маруха и Аксаут по системе каналов, тоннелей и дюкеров общей длиной более 30 км.