"Северсталь" продлила в Citi кредитную линию на $225 млн с привязкой к ESG-показателям

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания "Северсталь" подписала соглашение с банком Citi о продлении возобновляемой кредитной линии на сумму $225 млн на трехлетний срок до 2024 года, с возможностью пролонгации до 2026 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Кредит ориентирован на ESG-показатели (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление - прим. ТАСС) сталелитейщика.

"Сейчас "Северсталь" имеет один из самых низких показателей интенсивности выбросов парниковых газов в отрасли, - отметил генеральный директор компании Александр Шевелев, слова которого приводятся в сообщении. - И мы продолжаем работу над дальнейшим снижением - на 3% к 2023 году и на 10% к 2030 году".

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.