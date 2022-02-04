WSJ: Эр-Рияд намерен продать акции Saudi Aramco на сумму $50 млрд

КАИР, 4 февраля. /ТАСС/. Саудовская Аравия планирует продать пакет акций национальной нефтяной компании Saudi Aramco на сумму $50 млрд. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, руководители Saudi Aramco ведут переговоры о размещении дополнительных акций на фондовой бирже в Эр-Рияде. Также обсуждается возможность продажи акций на лондонской или сингапурской фондовых биржах.

Как отмечает газета, саудовские власти планируют завершить продажу ценных бумаг к концу этого года или началу следующего. Данный пакет составляет 2,5% всех акций Saudi Aramco. Издание отмечает, что данный шаг является частью стратегии королевства, разработанной наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом с целью диверсификации экономики страны. Представители Saudi Aramco отказались от комментариев.

Saudi Aramco считается крупнейшей нефтяной компанией мира по показателю нефтедобычи и размеру нефтяных запасов. Она приносит до 80% доходов в саудовский бюджет. В декабре 2019 года Saudi Aramco провела крупнейшее в мире IPO (первичное публичное размещение акций), в ходе которого переподписка на акции оказалась четырехкратной. Всего инвесторам было предложено 1,5% акций, цена размещения составила 32 саудовских риала за акцию, по верхней границе объявленного ранее диапазона. В ходе сбора заявок компания была оценена в $1,7 трлн. В результате она собрала $29,4 млрд.