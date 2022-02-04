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Отрасль композитов РФ в 2021 году выросла на 11% в денежном выражении

Общий объем производства в этой отрасли составил около 80 млрд рублей

КАЗАНЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Общий объем производства российской отрасли композитов по итогам 2021 года составил 80 млрд рублей, что на 11% выше показателей 2020 года. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"У нас композитная отрасль растет двузначными цифрами в последние годы с учетом востребованности этой продукции и на внутреннем рынке, и, в том числе поставками на экспорт. Общий объем производства по прошлому году составил в этой отрасли около 80 млрд рублей, рост составил 11% по отношению к 2020 году", - сказал он.

Министр обратил внимание на перспективные проекты, находящиеся на стадии реализации. В их числе он назвал Инновационно научно-технологический центр "Композитная долина", который должен появиться в Тульской области в 2024 году, и проекты компании "Аэрокомпозит".

"Отрадно, что в основном используется именно российское сырье, российские материалы", - добавил глава Минпромторга.

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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