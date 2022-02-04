В горной курортно-туристической зоне Ингушетии строят более 7 км линии электропередачи

МАГАС, 4 февраля. /ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" строят линии электропередачи (ЛЭП), протяженностью более 7 км, в горном Джейрахском районе Ингушетии, сохраняя неприкосновенность природы, средневековых башенных комплексов и храмов, говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании.

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" ведут в Джейрахском районе Ингушетии строительство линии электропередачи 10 кВ. Энергообъект протяженностью более семи километров предназначен для повышения надежности электроснабжения курортно-туристической зоны. Главное техническое решение плана продиктовано заботой о природе и исторических памятниках республики", - говорится в сообщении.

Энергообъект будет выполнен не только в воздушном, но и кабельном исполнении, под землей ЛЭП смонтируют большую часть пути - 5,3 км. Этот отрезок пройдет преимущественно по лесному массиву без вырубки деревьев.

"Неоспоримым плюсом в пользу кабельного исполнения стал маршрут трассы, ЛЭП пройдет недалеко от средневекового комплекса оборонно-сторожевых башен "Вовнушки" и самого древнего в РФ христианского храма "Тхаба-Ерды". Сейчас специалисты Джейрахских райэлектросетей строят воздушный участок линии электропередачи протяженностью почти 2 км. Уже установлено более 40 железобетонных опор, смонтирован самонесущий изолированный провод", - отметили в пресс-службе.

В Джейрахском районе Ингушетии располагаются средневековые башенные комплексы, склепы, а также языческие и христианские храмы. Также в горах республики расположен единственный всесезонный курорт Армхи.