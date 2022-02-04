Россельхознадзор разрешил поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с 15 ферм Европы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор разрешил поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с девяти ферм Нидерландов и шести ферм Великобритании. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 4 февраля 2022 года возобновляет поставки инкубационных яиц и суточных цыплят с девяти ферм Нидерландов и шести ферм Великобритании", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, из-за нестабильной эпизоотической ситуации по гриппу птиц в Великобритании и Нидерландах возможность экспорта инкубационного яйца и суточных цыплят разрешена предприятиям - производителям, расположенным на благополучных территориях. В настоящее время поставки указанной продукции возможны с 25 предприятий Нидерландов и 45 предприятий Великобритании.