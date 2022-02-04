Ввоз кормовой продукции в РФ разрешили со 112 зарубежных предприятий

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Перечень зарубежных предприятий стран, в отношении которых ранее были введены ограничения в связи с обнаруженными нарушениями, расширен до 112. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Таким образом, на сегодняшний день возобновлена сертификация 468 наименований продукции 112 компаний", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, службой расширен размещенный ранее перечень предприятий, которым временно разрешается ввоз в Россию таких товаров. Список пополняется бельгийским производителем NutriAd International и словенской компанией Lek Veterina d.o.o.

Кроме того, у ряда зарубежных предприятий, которым временно предоставлено право отправлять продукцию в Российскую Федерацию, увеличен перечень наименований разрешенных к поставкам товаров.

В ведомстве отметили, что для дальнейшей работы по возобновлению поставок кормов и кормовых добавок в адрес Россельхознадзора необходимо предоставлять официальные гарантии компетентных органов зарубежных стран о соответствии предприятий и производимой ими кормовой продукции требованиям и нормам РФ и ЕАЭС. Однако до настоящего времени не по всем предприятиям они были получены, несмотря на просьбы Россельхознадзора и очередное продление сроков предоставления материалов до 25 марта 2022 года, добавили в ведомстве.

Ранее Россельхознадзора сообщал о том, что ввоз кормов без ограничений осуществляется с предприятий Франции, Австрии, Италии, КНР, Бразилии, Норвегии, Сербии и других стран.