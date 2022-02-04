Аграрии КБР получили более 557 тыс. тонн молока за год

НАЛЬЧИК, 4 февраля. /ТАСС/. Производство молока в Кабардино-Балкарии (КБР) возросло почти на 4% - до 557 тыс. тонн за 2021 год, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"В Кабардино-Балкарии хозяйствами всех категорий по итогам 2021 года, по данным Северо-Кавказстата, произведено 557,6 тыс. тонн молока, что составляет 103,7% к 2020 году. Также в прошлом году увеличилось производство мяса скота и птицы, его получено на убой в живом весе 125,2 тыс. тонн, или 104,7% к 2020 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что производство яиц увеличилось на 4% и составило свыше 243 млн штук. Ранее сообщалось, что по итогам 2021 г. объем продукции всех сельхозпроизводителей КБР составил 68 млрд рублей, что выше уровня 2020 года на 10%. Возросли объемы сбора зерновых и зернобобовых культур составив 1,3 млн. тонн (на 10% выше, чем в 2020 году).