Белый дом переадресовал вопрос о возможности увеличения добычи нефти в США энергокомпаниям

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Американская администрация не уточняет, намерена ли она добиваться наращивания объемов добычи нефти в США, рекомендуя прояснять этот вопрос у национальных энергетических компаний.

"Мы продолжим изучать варианты действий, которые можно предпринять, чтобы обеспечить снижение цен на бензин для американцев. Что касается того, может ли речь идти о добыче нефти в более значительных объемах - ну, я бы адресовала вас к нефтяным компаниям, чтобы выяснить, какие у них имеются доступные месторождения, добиваются ли они максимальной добычи там. Насколько я понимаю, они этого не делают", - заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она комментировала просьбу пояснить, готов ли президент США Джо Байден добиваться наращивания объемов добычи нефти в стране в свете сохраняющихся высоких цен на энергоносители и динамики взаимодействия с ОПЕК+.

Псаки ушла и от прямого ответа на вопрос о том, рассматривается ли правительством США идея увеличения стоимости лицензий на экспорт сжиженного природного газа. "Мне не о чем вам сказать в предварительном плане о дополнительных шагах", - сказала на этот счет представитель Белого дома. Как она при этом заверила, Байден считает, что надо принимать все меры, чтобы добиться снижения цен на бензин в США.

"Что касается Европы и потенциальной нехватки [топлива там] <...>, потенциального вторжения, то мы это учитываем, поддерживаем контакт с европейскими партнерами, а также поставщиками - относительно того, что можно сделать, как можно <...> увеличить имеющийся потенциал, дабы удовлетворить такой спрос, если он возникнет. Как вы знаете, речь идет о природном газе и бензине", - добавила Псаки. О том, что США ведут такое взаимодействие как с другими странами, так и отдельными крупными компаниями, она и другие должностные американские лица неоднократно говорили и ранее, в том числе на текущей неделе.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Президент Украины Владимир Зеленский подверг 28 января критике Запад за использование риторики о будто бы надвигающемся вторжении.